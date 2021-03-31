نصر الله: الوقت نفد في لبنان وطريق الحل هو تشكيل الحكومة

بغداد - ياسين صفوان - قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إنه على الجميع أن يعرف أن الوقت نفد في لبنان وأن طريق الحل هو تشكيل الحكومة.



ولفت نصر الله في الاحتفال التأبيني للقاضي الشيخ أحمد الزين الى أن "الكل يجمع أن المدخل الذي يساعد على وضع الامور على طريق الحل هو تشكيل الحكومة".

وكشف نصرالله أن "الأيام القليلة الماضية شهدت جهودا جادة وجماعية لمحاولة تذليل العقبات في محادثات تشكيل الحكومة"، وقال: "حان الوقت لتنحية الخلافات جانبا لتشكيل حكومة جديدة".



من جهة أخرى، قال نصر الله إن "صفقة القرن ماتت بسبب الصمود الفلسطيني وسقوط أحد أضلاعها وهو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والضلع الثاني لسقوط صفقة القرن هو رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وهو في وضع صعب وأزمة داخلية وفق ما تعكسه الانتخابات".