المالكي يشكك بإمكانية إجراء الانتخابات في موعدها ويدعو لـ'بيئة انتخابية مناسبة'

وقال مكتب المالكي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية فرنسا لدى العراق برونو اوبير، لبحث مستجدات الإوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، كما تمت مناقشة آخر التطورات والمستجدات في المشهد السياسي والأمني في البلاد، والاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات".وشدد المالكي على اهمية "توفير البيئة المناسبة لممارسة الاستحقاق الانتخابي ، مؤكدا وجود شكوك في اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بسبب صعوبة الاوضاع الامنية والاشكاليات المتعلقة بقانون الانتخابات".

وابدى رئيس ائتلاف دولة القانون "اعتراضه على رأي فرنسا بخصوص الاشراف على الانتخابات فيما رحب بالرقابة الدولية والتعاون مع العراق في انجاح العملية الانتخابية ، والتأكيد على ضرورة احترام إرادة العراق في قراره الوطني المستقل وحماية أمنه واستقراره".



بدوره اعرب السفير أوبير، عن "دعم بلاده الكامل للعراق واستقراره والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه".