انت الان تتابع خبر بينها عقود الكهرباء والمحاضرين.. الجنابي يكشف أبرز ما تضمنته الموازنة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن عضو مجلس النواب، زياد الجنابي، اليوم الأربعاء، عن تضمين الموازنة الاتحادية تخصيصات لعقود قانون 315 في جميع الوزارات.
وقال الجنابي في حديث لـ الخليج 365، إن "الموازنة تضمنت تخصيصات مالية لجميع العقود في وزارة الكهرباء والمحاضرين المجانيين، وكلما يخص قانون 315 أي جميع عقود الوزارات".
وأضاف، أنه "قد تم دعم اسعار محصولي الحنطة والشعير بأضافة مبلغ خمسون الف دينار عراقي على سعر الطن الواحد ليكون دعما لفلاحي ومزارعي بلد النهرين".