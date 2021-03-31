المفوضية تقرر تمديد التسجيل البايومتري للناخبين

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بغداد - ياسين صفوان - قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، تمديد التسجيل البايومتري للناخبين.
وقالت المفوضية في بيان مقتضب، ورد إلى الخليج 365، إن "مفوضية الانتخابات قررت تمديد مدة تحديث سجل الناخبين لاسبوعين إضافيين ولغاية نهاية الدولم الرسمي ليوم ٢٠٢١/٤/١٥".
وكانت المفوضية قد أعلنت لأكثر من مرة تمديد فترة التسجيل البايومتري للناخبين، وكذلك تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية.
وكانت المفوضية قد أعلنت لأكثر من مرة تمديد فترة التسجيل البايومتري للناخبين، وكذلك تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية.