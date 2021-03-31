نائب يدعو لرفض فقرة القروض الخارجية في الموازنة ويؤكد: ستكبل اقتصاد البلد

واكد سالم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الاقتراض الخارجي وخصوصا من صندوق النقد الدولي عبارة عن احتلال اقتصادي لبلدنا الذي سيكون رهينة لتلك القروض وهو مكبل بمليارات الدولارات"، لافتا الى ان "تلك القروض ستترتب عليها فوائد ضخمة وشروط مجحفة للتحكم باقتصاد البلد".واضاف ان "اغلب الدول التي تريد بناء اوطانها تجعل الاقتراض آخر ورقة لما فيه من ضرر مالي واقتصادي والتي تقوم فيه بعقد اتفاقيات اقتصادية وبتكاليف مبسطة وخير مثال على ذلك ما نراه اليوم من عقد دول مثل ايران والسعودية والكويت وبلدان اخرى مع الصين لنمو اقتصاديات هذه الدول وانجاز المشاريع العملاقة".

واشار سالم الى ان "ما نراه في العراق هو حالة مؤلمة من تهميش واهمال للاتفاقية مع الصين واللجوء الى الاقتراض الخارجي لمشاريع يشوبها الفساد كما هو الحال في قطاع الكهرباء التي ذهبت مليارات الدولارات الى جيوب الفاسدين".



وختم بالقول أنه "من هنا نهيب بالكتل السياسية الوطنية والحريصة على بلدها الى رفض فقرة القروض الخارجية في الموازنة".