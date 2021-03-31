الكاظمي إلى السعودية لبحث قضايا سياسية وأمنية واقتصادية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من لندن: اعلن السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري الثلاثاء عن زيارة الى المملكة سيقوم بها غدا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي واصفا ايها بالمهمة وتستهدف بحث تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات وتوقيع اتفاقيات لتطوير علاقاتها .

أكد السفير السعودي في العراق عبدالعزيز الشمري أن زيارة الكاظمي غدا إلى المملكة مهمة وتأتي في توقيت مهم وسيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

وشدد السفير في تصريح لقناتي العربية والحديث تابعته "ايلاف" على أهمية العلاقة بين البلدين، مضيفاً أن هناك نية لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق وأن منفذ عرعر يعمل على مدار الساعة.

وعن هدية العاهل السعودي الملك سلمان الى العراق لبناء مدينة رياضية متكاملة تضم ملعبا لكرة القدم فقد اوضح الفير انهنالك اجتماعات مستمر لاستكمال إجراءات العمل وبخصوص المجلس التنسيقي بين المملكة والعراق هناك اجتماعات مستمرة وسيكون هناك اجتماع مهم بين رجال الأعمال قريبا بين البلدين.

ويوم الخميس الماضي اتفق الملك سلمان والكاظمي على تكثيف التعاون والتنسيق بين بلديهما بما يسهم في دعم وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة وضرورة ابعادها عن التوترات واسبابها فيما اكد المسؤل العراقي دعم مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بين الملك سلمان والكاظمي حيث اكدا على دور مجلس التنسيق العراقي السعودي بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما وعلى أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

وفي ما يخص القضايا الاقليمية فقد "اتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الاقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة وضرورة ابعادها عن التوترات واسبابها والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقراروفي هذا الإطار أكد الكاظمي على دعم مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

كما اجرى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع الكاظمي الاحد الماضي حول مبادرة الشرق الأوسط الأخضر حيث تم بحث المبادرة التي تهدف للشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة السعودية في ذلك.

وكانت السعودية قد اعلنت في العشرين من تموز يوليو 2020 عن تأجيل زيارة مقررة للكاظمي إلى المملكة إلى حين خروج الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من المستشفى.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن "المملكة تقدّر اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه" في السابع من ايار مايو 2020.

وأضاف انه "رغبة في توفير سبل النجاح لزيارة رئيس الوزراء العراقي للمملكة وبالتنسيق مع الأشقاء في العراق تم تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج الملك سلمان من المستشفى".

وكان بيان صادر عن الديوان الملكي قد اشار الى ان العاهل السعودي دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات من جراء وجود التهاب في المرارة.