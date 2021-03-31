الكاظمي يتوجه الى السعودية في زيارة رسمية

بغداد - ياسين صفوان - توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد حكومي رفيع بناء على دعوة رسمية من الرياض.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012