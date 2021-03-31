انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم للتصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-31 | 12:20
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تختتم منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، اليوم الاربعاء، على امل ان تنطلق الجولة الرابعة في شهر ايلول المقبل، وتشهد الجولة لقاءات مثيرة ابرزها لقاء فرنسا حاملة لقب كأس العالم مع البوسنة والهرسك.
وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم بتوقيت بغداد :
19:00 أرمينيا - رومانيا 21:45 ليشتنشتاين - أيسلندا
21:45 ليتوانيا - إيطاليا
21:45 إيرلندا الشمالية - بلغاريا
21:45 النمسا - الدانمارك
21:45 إسكوتلندا - جزر فاروه
21:45 أندورا - المجر
21:45 إنكلترا - بولندا
21:45 سان مارينو - ألبانيا
19:00 أرمينيا - رومانيا
21:45 البوسنة والهرسك - فرنسا
21:45 أوكرانيا - كازاخستان
21:45 اليونان - جورجيا
21:45 إسبانيا - كوسوفو
21:45 ألمانيا - مقدونيا الشمالية
21:45 ليتوانيا - إيطاليا
21:45 إيرلندا الشمالية - بلغاريا
21:45 النمسا - الدانمارك
21:45 إسكوتلندا - جزر فاروه
21:45 أندورا - المجر
21:45 إنكلترا - بولندا
21:45 سان مارينو - ألبانيا
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