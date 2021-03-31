اخبار العالم / اخبار العراق

مواعيد مباريات اليوم للتصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم للتصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-31 | 12:20

مواعيد مباريات اليوم للتصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم

255 مشاهدة

تختتم منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، اليوم الاربعاء، على امل ان تنطلق الجولة الرابعة في شهر ايلول المقبل، وتشهد الجولة لقاءات مثيرة ابرزها لقاء فرنسا حاملة لقب كأس العالم مع البوسنة والهرسك.
وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم بتوقيت بغداد :

19:00 أرمينيا - رومانيا
21:45 البوسنة والهرسك - فرنسا
21:45 أوكرانيا - كازاخستان
21:45 اليونان - جورجيا
21:45 إسبانيا - كوسوفو
21:45 ألمانيا - مقدونيا الشمالية

21:45 ليشتنشتاين - أيسلندا
21:45 ليتوانيا - إيطاليا
21:45 إيرلندا الشمالية - بلغاريا
21:45 النمسا - الدانمارك
21:45 إسكوتلندا - جزر فاروه
21:45 أندورا - المجر
21:45 إنكلترا - بولندا
21:45 سان مارينو - ألبانيا
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا