انت الان تتابع خبر بالفيديو: زيادة نسبة الإقبال على لقاح كورونا… والصحة تؤكّد خلوّه من أي مضاعفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انشطر الناس الى صنفين حول لقاح كورونا فمنهم من ينتابه الخوف بسبب حديث غير المتخصصين عن ظهور مضاعفات قد تؤدي الى الوفاة.

ويؤكد معنيون ان هذا القسم سيتناول اللقاح مع مرور الأيام .

أما الصنف الآخر الذي يرى في اللقاح امرا ايجابيا فهو الكفة الراجحة.