انت الان تتابع خبر نائب: القروض الخارجية تكبل البلد بضمانات سيادية قد تُستغل للنيل من العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد عضو مجلس النواب اسعد المرشدي، اليوم الاربعاء، على اهمية حسم اللجنة المالية للمادة المتعلقة بالقروض الخارجية، داعيا الى الاستفادة من فرق سعر برميل النفط لتغطية الأبواب التي وضعت من أجلها القروض الخارجية.

