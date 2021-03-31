خلال اجتماعها الدوري اللجنة الامنية للانتخابات تؤكد الاستمرار بتهيئة المتعلقات اللوجستية والفنية

بغداد - ياسين صفوان - عقدت اللجنة الامنية العليا للانتخابات اجتماعها الدوري وترأس الاجتماع رئيس اللجنة الفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة.

بيان عن اللجنة الامنية تلقته "الخليج 365" ذكر انه جرى خلال الاجتماع بحث عدداً من المواضيع الخاصة بعمل اللجنة، كما جرت مناقشة اخر المستجدات المتعلقة بالشأن الانتخابي، في حين تم الاستماع الى ايجازات قدمها مسؤولي اللجان الفرعية منها الميدانية والاعلامية والاستخبارية والإداري.



واضاف البيان ان الشمري أكد على اهمية بذل المزيد من الجهود من اجل إنجاح العمل وتذليل العقبات ومتابعة احتياجات جميع العاملين في هذه اللجان التي تعمل بوتيرة عالية جداً.

واشار البيان ان المجتمعون بحثوا اهمية الاستمرار بتهيئة البنى التحتية اللازمة والمتعلقات اللوجستية الخاصة بالانتخابات بما يحقق الأهداف المرجوة.