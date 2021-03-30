العراق يدعو لمعالجة وضع العائلات بمخيم الهول في سوريا

بغداد - ياسين صفوان - دعا العراق، الثلاثاء، إلى معالجة الوضع الإنساني للعائلات بمخيم الهول في سوريا.

وقال وزير الخارجيّة فؤاد حسين في كلمة العراق بالاجتماع الوزاريِّ للتحالف الدوليِّ لهزيمة "داعش"، "نؤكد أهمّية تعزيز العمل وتوحيد الجُهُود الدوليّة لإيجاد حلٍّ سياسيّ للأزمة في سوريا".

ودعا حسين إلى "معالجة الوضع الإنسانيّ للعائلات في مُخيَّم الهول في سوريا ومنع تنظيم داعش من اختراق مُخيّمات النازحين"، مؤكداً "موقف حكومة وشعب العراق في الاستمرار في محاربة تنظيم داعش الإرهابيّ والقضاء عليه عسكرياً وفكرياً".