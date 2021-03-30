إصابات في صفوف الشرطة باشتباكات مع محتجين سيخ في الهند

وقال قائد الشرطة المحلية برامود كومار شيفالي، إن السلطات أبلغت القادة الدينيين في المعبد بحظر المسيرات الدينية التقليدية بمناسبة العيد "هولا موهالا" للسيخ، بسبب تردي الوضع الوبائي في الولاية.

وأضاف قائد الشرطة أن رجال الدين وافقوا على عدم إجراء المسيرات والاكتفاء بالاحتفالات المحدودة في المعبد.



وأشار إلى أن عددا من السيخ عارضوا حظر المسيرات، وهاجم نحو 300 منهم أفراد الشرطة، مما أسفر عن إصابة 4 شرطيين بجروح وتوقيف نحو 20 شخصا.