14 دولة قلقة من تقرير الصحة العالمية بشأن 'أصل كورونا'

وقالت الدول الـ14 إنه "من الضروري أن نعرب عن مخاوفنا المشتركة من أن دراسة الخبراء الدولية حول مصدر فيروس SARS-CoV-2 قد تأخرت بشكل كبير وتفتقر إلى الوصول إلى البيانات والعينات الأصلية الكاملة".

والبيان صادر عن حكومات أستراليا، كندا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، إسرائيل، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، النرويج، كوريا، سلوفينيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

