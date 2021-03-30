نائب يكشف عن اتفاق بشأن الموازنة ويرجح عقدها غداً أو بعده

بغداد - ياسين صفوان - كشف عضو مجلس النواب امجد العقابي، الثلاثاء، عن حصول اتفاق بشأن موازنة 2021، مرجحاً عقد جلسة لمجلس النواب يوم غد أو بعده للتصويت عليها.



وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "القوى المنضوية داخل تحالف الفتح اتفقت خلال اجتماع عقدته قبل قليل على حضور جلسة مجلس النواب المقبلة للتصويت على الموازنة"، مبيناً أن "انهاء المقاطعة من قبل الفتح وحضور الجلسة جاء بعد التوافق على ابرز النقاط الخلافية التي كانت سبباً في عرقلة انعقاد الجلسة السابقة".



ودعا العقابي رئاسة مجلس النواب الى "اعلان موعد الجلسة المقبلة يوم غد او بعد غد لحسم الموازنة التي تأخرت طويلا كونها تمس حياة المواطن وتسيير امور الدولة العراقية".