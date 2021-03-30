رئيس الوزراء يوصي بالشروع بتنفيذ الاتفاقية الصينية

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إن الكاظمي "أوصى بالشروع في تنفيذ الاتفاقية الصينية لأنها ستستغرق وقتاً طويلاً".

وأضاف، أن "الحكومة مقبلة على الانفتاح في سياستها على البلدان".



وتابع ناظم، أن "الحكومة ماضية في تأسيس مستقبل جديد للعراق يكون خلاله نقطة التقاء".