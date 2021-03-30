الصحة: الموقف الوبائي خلال الأسبوع المنصرم هو أعلى معدل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن الموقف الوبائي لكورونا خلال الأسبوع المنصرم وهو أعلى معدل سجل في العراق منذ بدء الجائحة.



وقالت الوزارة في يبان، إن "الموقف الوبائي في العراق يشير الى تسجيل ٣٨٥٣٦ اإصابة خلال الاسبوع المنصرم وهو اعلى معدل سجل في العراق منذ بدء الجائحة".

وأضافت أن "في ظل استمرار التهاون والاستهانة في الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين من عدم ارتداء الكمام وازدياد التجمعات البشرية في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص بالرغم من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمتابعة المستمرة من قبل الفرق الصحية الوقائية".

ولفتت الوزارة الى أن "استمرار الاستهانة بالاجراءات الوقائية بهذا الشكل قد يسبب تصاعد نسب الاصابات الى الحد الذي قد يشكل خطورة على مؤسساتنا الصحية من حيث القدرة على استيعاب الحالات وهذا يؤدي الى عواقب وخيمة وخطيرة على منظومة الامن الصحي"، مشيراً الى أن "وزارة الصحة والبيئة بالتعاون مع الجهات الساندة أطلقت الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد ١٩ من خلال توزيع لقاح استرازنيكا- اكسفورد المقر من قبل منظمة الصحة العالمية على مراكزنا الصحية المخصصة لاعطاء اللقاح في كافة محافظات العراق".

ودعت الوزارة المواطنين الى "الاسراع في التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية لضمان الحصول على موعد محدد للتلقيح او التوجه الى المراكز الصحية مباشرة لتسجيل انفسهم وأخذ اللقاح".