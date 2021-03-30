رئاسة البرلمان تدعو النواب للحضور غداً للتصويت على الموازنة

بغداد - ياسين صفوان - دعت رئاسة البرلمان، الثلاثاء، أعضاء المجلس للحضور يوم غد للتصويت على مشروع قانون الموازنة.

وقالت الرئاسة في بيان، "يعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 من الخطوات المهمة، لما له من مساس بمصالح المواطن، ولما يحمله من فقرات تعالج احتياجاته بشكل مباشر، فضلا عن تمكين الحكومة من المضي بتطبيق برنامجها الحكومي، ودعم المشاريع الخدمية التي لها مساس بحياة المواطن اليومية".

وأضاف البيان "نهيب بأعضاء مجلس النواب الموقرين الحضور غدا الأربعاء الساعة 1 ظهرا لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة، والذي طال انتظاره طويلا، كما ننوه أنه سيتم نشر أسماء الحضور والغياب على الرأي العام".

ولفت البيان الى أنه "سيتضمن جدول أعمال جلسة يوم غدٍ عرض الطلب المقدم من القوى السياسية، والمؤيد بتوقيع أكثر من 172 نائبا للتصويت على حل مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة، وذلك استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور العراقي"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة تأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإجراء انتخابات مبكرة، وبهذا يكون مجلس النواب قد أنجز جميع المتطلبات والخطوات العملية لإجراء الانتخابات المبكرة، ومنها تشكيل مفوضية مستقلة من القضاة، وتشريع قانون انتخابات مجلس النواب، والتصويت على قانون التعديل الأول (الأمر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا".