الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة عليا لإعمار الموصل

وقال مصدر حكومي لاوكالة الرسمية، إن "الكاظمي وجه بتشكيل لجنة عليا لإعمار مدينة الموصل".

وأوضح، أنه "جاء في الأمر الديواني أن اللجنة المذكورة ستبدأ عملها برئاسة الكاظمي، وعضوية وزراء المالية، والتخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات، ومدير مكتب رئيس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، فضلا عن رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار، ورئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة ومحافظ نينوى".

