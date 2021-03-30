الكاظمي يدعو للابتعاد عن المزايدات بشأن سعر الصرف

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، إن "التحديات مستمرة في البلد بسبب طبيعة الاوضاع ما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع لتجاوزها".

وأضاف "نتمنى الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار فالقرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين، وبدأنا نلمس النتائج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا".



وتابع، بالقول "نتطلع الى الاسراع في اقرار قانون الموازنة الاتحادية، وما تحتويه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الاكثر فقرا، وتدعم المشاريع الخدمية ذات المساس بحياة المواطن".