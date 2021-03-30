الكعبي يدعو الى الاستفادة من الخبرات اليابانية في المشاريع التنموية الكبيرة

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الكعبي استقبل السفير الياباني في العراق كوتارو سوزوكي بحضور النائب عمر ريكاني وبحث معه تطوير التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز العلاقة بما يعود بالنفع على الشعبين، وبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل".وبحسب البيان، دعا الكعبي الى "الاستفادة من الخبرات اليابانية في المشاريع التنموية الكبيرة والتي تحتاج لتمويل وتصاميم واستشارات فنية وهندسية خصوصا في قطاعي الطاقة والموانئ"، مبينا ان "العراق لدية رغبة كبيرة في توسيع العلاقة على كافة المستويات والمجالات سواء الاقتصادية او الصحية ، اضافة الى التعليمية والثقافية وغيرها مع اليابان لتحقيق في اطار تحقيق خطة التنمية الشاملة".

واضاف ان "مجلس النواب عازم على بناء علاقات دبلوماسية برلمانية مع اليابان والبعثات الدبلوماسية الاخرى المتواجدة في العراق لتطوير وتبادل الخبرات واقامة علاقات متوازنة مع الجميع بما يخدم سيادة واستقرار ومصالح البلاد"، داعيا الى "بناء جسور العلاقات على المستوى الشعبي من خلال اقامة النشاطات والفعاليات داخل الجامعات وعلى مستوى المنظمات لتعزيز الثقة الشعبية".



بدوره اثنى السفير الياباني ببغداد على "الجهود التي يبذلها مجلس النواب في اصدار التشريعات الهامة وانها المؤسسة ركيزة الديمقراطية في العراق"، معربا عن "حرصه الشديد لتمتين العلاقة مع الحكومة بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين"، وفقا للبيان.