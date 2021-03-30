ميسان.. الإطاحة بعصابة اغتصاب وابتزاز

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكنت قوة من مكافحة الإجرام وبمساندة شرطة قضاء الميمونة ومفارز فوج طوارئ ميسان الخامس وبمعلومات استخبارية وإشراف ومتابعة قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت العميد عبد الخضر جاسم محمد من الإطاحة بـ إفراد عصابة اغتصاب أشخاص وابتزاز وتهديد ذويهم للحصول على مبالغ مالية".وأشار إلى أن "أفراد العصابة أقروا بارتكابهم جريمة الاغتصاب بالإكراه لثلاث أطفال وتصويرهم لابتزاز ذويهم خلال تدوين أقوالهم بالإضافة إلى جرائم جنائية أخرى".

وأوضحت المديرية، أن "الشرطة كثفت تحرياتها ونجحت في إعتقال زعيم عصابة تمارس الدعارة والاغتصاب والابتزاز والنصب والتهديد ، إلى جانب ثلاثة آخرين، و بمختلف الأعمار والتي تشكل تهديداً خطيراً على المجتمع الميساني ، من خلال قيامهم بإنشاء حسابات إلكترونية عديدة في برامج متعددة مع انتقاء الفيديوهات والصور والمكالمات الصوتية المسجلة، وتوزيعها في تلك الحسابات في حال عدم تلبية ما يطلبون منهم ".



واشار البيان الى انه "تم أخذ أقوالهم وإيداعهم الحجز في ما نسب إليهم من تهم وإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم" .