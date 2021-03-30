نائب يدعو لإعادة النظر في 'مظلومية' شريحة كبيرة من الموظفين

بغداد - ياسين صفوان - دعا النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، الثلاثاء، لجنة الثقافة البرلمانية ووزارتي المالية والثقافة ونقابة الصحفيين الى اعادة النظر في مظلومية شريحة كبيرة من موظفي وزارة الثقافة ممن يحملون درجات صحفية ولم يتم ترفيعهم.



وقال فاخر في حديث لـ الخليج 365، إن "هنالك مناشدات وصلت الينا من موظفين يمثلون شريحة كبيرة على ملاك وزارة الثقافة، يطالبون فيها بانصافهم ورفع المظلومية عنهم في قضية توقف الترفيعات لهم على الدرجة الرابعة او الثالثة كونهم صحفيون ويحملون درجاتهم صحفية"، مبينا ان "هذه المظلومية تمس المئات من الموظفين ممن أفنوا سنين حياتهم في خدمة البلد بوزارة مهمة تعنى بالشأن الثقافي وعملهم الصحفي لا يقل اهمية عن باقي المهن التي يشار لها بالبنان في خدمة التجربة الديمقراطية في العراق".

واضاف أن "اولئك الموظفين توقفت الترفيعات لهم من قبل وزارة المالية تحت ذرائع نعتقد انها بحاجة الى مراجعة على اعتبار ان الدرجات المدنية لها قانونها الواضح في سلم الرواتب وينبغي تحقيق المساواة والعدالة بين الجميع والمفاضلة على أساس الكفاءة والخبرة وسنين الخدمة وليس وفق مسميات كان يعمل بها في زمن النظام البائد ومثلت ظلما لتلك الشريحة من الموظفين".

ودعا فاخر لجنة الثقافة البرلمانية ووزارتي المالية والثقافة ونقابة الصحفيين الى "معالجة هذا الموضوع بشكل عاجل وانصاف تلك الشريحة اسوة بأقرانهم من موظفي الدولة العراقية ضمن قوانين التدرج الوظيفي".