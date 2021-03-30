انت الان تتابع خبر اعتقال عصابة سرقة بحوزتهم أسلحة نارية في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على عصابة ارتكبت ٤٣ جريمة سرقة، وبحوزتهم أسلحة نارية، في المحافظة.