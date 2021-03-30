انت الان تتابع خبر اعتقال عصابة سرقة بحوزتهم أسلحة نارية في النجف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على عصابة ارتكبت ٤٣ جريمة سرقة، وبحوزتهم أسلحة نارية، في المحافظة.
وقال الياسري في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قسم مكافحة الاجرام في قيادة شرطة المحافظة وفي عملية نوعية مميزة قام بالقاء القبض على عصابة للسرقة قامت بارتكابه عشرات السرقات في بعض احياء ومناطق المحافظة".
وأضاف، أن "السارق اعترف خلال التحقيق بقيامهم ب ٤٣ جريمة سرقة".
وأضاف، أن "السارق اعترف خلال التحقيق بقيامهم ب ٤٣ جريمة سرقة".