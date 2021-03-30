اجتماع في 'بيت العامري'.. هل سيشهد حلحلة خلافات الموازنة وتمريرها؟

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماعاً سيعقد مساء اليوم بين القوى السياسية الشيعية بغية حلحلة المشكلات العالقة في موضوع الموازنة".

ورجح، عقد الاجتماع "في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري"، مبيناً أنه "حال تم التوصل الى اتفاق على النقاط الخلافية فسيتم عقد جلسة التصويت على الموازنة يوم غد الاربعاء".

