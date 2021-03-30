انت الان تتابع خبر المحمداوي يوجه سؤالاً برلمانياً لأمين بغداد يتعلق بمخالفات مالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المحمداوي بحسب وثيقة رسمية حصلت عليها "الخليج 365" انه تم تصرف مبلغ (88) مليون دينار بموجب سند القيد المرقم (115) في( 26/حزيران/2018) لأجراء اعمال 12 برج انارة مهداة من شركة (ساز / عراقية الجنسية)واضاف " تبين لنا مجموعة من المخالفات التي منها، تم تنظيم عقد مع شركة (جبل الصالحين للتجارة) لغرض نصب أبراج الإنارة في شارع ابو نؤاس حيث لوحظ قيام مدير القسم بالتوقيع على العقد على الرغم من انه خارج صلاحياته التي حددت بموجب كتاب امانة بغداد / مكتب امين بغداد المرقم بالعدد (م/3/1030) في( 24/شباط/2013) والذي حدد صلاحية مدير القسم بالتوقيع على الصكوك بما لا يزيد عن (20) مليون دينار.

وأشار الى" قيام القسم بصرف مبلغ التعاقد بمبلغ (84) مليون دينار الى لجنة تنفيذ الاعمال وقيامهم بتسليم المبلغ نقداً الى الشركة دون وجود ما يؤيد استلام الشركة لهذه المبلغ خلافاً للتعليمات ".



وتابع من المخالفات" تأخر الشركة بتقديم خطاب الضمان حيث تم إصداره بالرقم (120181) في 22/ايار/2018 وتم تسليمه الى دائرة الوحدات الإنتاجية بتاريخ 13/آب/ 2018 اي بعد مرور (42) يوما على الرغم من ان مدة التعاقد هي (30) يوما فضلا عن عدم وجود محضر استلام نهائي الاعمال المنفذة من قبل الشركة.