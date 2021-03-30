انت الان تتابع خبر تعرف على أهم عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أهم عناوين الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء الموافق الـ 30 من مارس 2021.

تصريحات محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد، وغضب رونالدو قبل مواجهة لوكسمبورج ضمن أهم عناوين الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء الموافق الـ 30 من مارس 2021.

آس - محاولة أخيرة لألابا

الصحيفة ركزت على محاولة ريال مدريد وبرشلونة الأخيرة من أجل التوقيع مع دافيد ألابا نجم فريق بايرن ميونخ السابق.

كذلك تحدثت عن قرب ريال مدريد أكثر من أي فريق آخر من التوقيع معه خلال سوق الانتقالات الصيفية. الصحيفة ركزت على محاولة ريال مدريد وبرشلونة الأخيرة من أجل التوقيع مع دافيد ألابا نجم فريق بايرن ميونخ السابق.كذلك تحدثت عن قرب ريال مدريد أكثر من أي فريق آخر من التوقيع معه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ماركا - "الفارق من عن مباراة كييف أننا لدينا دوري الأبطال"

ركزت الصحيفة على تصريحات المصري محمد صلاح التي أدلى بها لهم على هامش المباراة الهامة ضد ريال مدريد في

وكذلك تطرق صلاح خلال التصريحات نفسها على إمكانية اللعب في إسبانيا في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مستقبله ليس بيده فقط. ركزت الصحيفة على تصريحات المصري محمد صلاح التي أدلى بها لهم على هامش المباراة الهامة ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وكذلك تطرق صلاح خلال التصريحات نفسها على إمكانية اللعب في إسبانيا في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مستقبله ليس بيده فقط.

موندو ديبورتيفو - تأثير بيدري

الصحيفة ركزت على تأثير اللاعب الشاب بيدري جونزاليس الواضح مع

وأكدت أن ما قدمه من مستويات ضد اليونان وجورجيا يسمح له بالمشاركة في كأس الأمم الأوروبية في الصيف. الصحيفة ركزت على تأثير اللاعب الشاب بيدري جونزاليس الواضح مع برشلونة وإسبانيا بالرغم من عمره.وأكدت أن ما قدمه من مستويات ضد اليونان وجورجيا يسمح له بالمشاركة في كأس الأمم الأوروبية في الصيف.

تيليجراف - أجويرو خارج مانشستر سيتي وبيب يريد هالاند

الصحيفة ركزت على رحيل سيرخيو أجويرو عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، وأكدت على رغبة الفريق في تعويضه بضم إرلينج هالاند.

كذلك تحدثت عن تهديد جاريث بيل بالانضمام لمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي من أجل منع العنصرية.

ديلي ميل - فرانك في الصورة

الصحيفة ركزت على ترشيح فرانك لامبارد لتولي فريق الشباب الخاص بمنتخب إنجلترا بعد انتهاء مهمته مع

كذلك تحدثت عن رحيل سيرخيو أجويرو عن صفوف مانشستر سيتي، وحصوله على تمثال لتخليد إنجازاته مع الفريق. الصحيفة ركزت على ترشيح فرانك لامبارد لتولي فريق الشباب الخاص بمنتخب إنجلترا بعد انتهاء مهمته مع تشيلسي كذلك تحدثت عن رحيل سيرخيو أجويرو عن صفوف مانشستر سيتي، وحصوله على تمثال لتخليد إنجازاته مع الفريق.

ديلي ميرور - أجويرو يذهب

الصحيفة ركزت على رحيل سيرخيو أجويرو عن مانشستر سيتي بعد مرور عشرة مواسم مع الفريق الإنجليزي.

كذلك تحدثت عن إصابة نجم منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي قبل مواجهة إنجلترا القادمة.

أبولا - فلتنسوا الخط!

الصحيفة طالبت بنسيان ما حدث في مباراة البرتغال الأخيرة أمام صربيا والتركيز على لقاء لوكسبورج في تصفيات كأس العالم 2022.

ليكيب - بوليفارد ديمبيلي

ركزت الصحيفة على تألق عثمان ديمبيلي نجم برشلونة مع منتخب فرنسا قبل شهرين فقط من إعلان قائمة المشاركين في كأس الأمم الأوروبية.

كذلك تطرقت للإصابة التي تعرض لها نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي قبل مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.