بالصور: تفاصيل جديدة بشأن استهداف رتل التحالف الدولي في الناصرية

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "التفجير عبارة عن عبوة لاصقة وضعت داخل عجلة محمولة ضمن رتل الدعم اللوجستي التابع للتحالف الدولي في محافظة ذي قار ".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني للسومرية نيوز"، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع لقوات التحالف الدولي عند مروره في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".