اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث لم يحدد الموعد الجديد لقمتها المؤجلة

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ايلاف من لندن: انتهى اجتماع وزراء خارجية العراق ومصر والاردن صحبة رؤساء المخابرات في الدول الثلاث في بغداد الاثنين بالاتفاق على سبل الحفاظ على الامن القومي العربي من دون تدخلات خارجية وعلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين هذه الدول لكنه لم يعلن عن الموعد الجديد لقمة البلدان الثلاثة المؤجلة.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع مع نظيريه المصري سامح شكري والاردني ايمن الصفدي تابعته "ايلاف" في بغداد اليوم فقد اشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الى انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على وسائل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدان الثلاثة وفي مكافحة الارهاب والتطرف اضافة الى التنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات في المنطقة .

واوضح ان الاجتماع بحث عدة قضايا اقليمية ودولية في مقدمتها فلسطين وسوريا واليمن وليبيا .. وكذلك تسهيل منح تاشيرات الدخول الى البلدان الثلاثة بين مواطنيها.

واضاف ان الاجتماع ناقش تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية الاردنية وانبوب النفط الرابط بين مدينة البصرة العراقية وميناء العقبة الاردني والربط الكهربائي بين البلدين .. وكذلك التعاون بين العراق ومصر في مجال الاسكان واعادة البناء في العراق بمشاركة الشركات المصرية.

وعن الموعد الجديد لانعقاد القمة الثلاثية المؤجل فقد اكتفى الوزير بالقول ان ذلك سيتم في اقرب فرصة من دون تحديد موعد بعينه.

وزيرا خارجية مصر والاردن

ومن جانبه اشار وزير الخارجية المصري سامح شكري الى ان الاجتماع بحث التعاون بين البلدان الثلاثة في المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والامن الغذائي.. اضافة الى عدد من التفاهمات التي سترفع الى قادة القمة المقبلة.

وبين انه تم ايضا بحث تعزيز الامن القومي العربي واستقرار وامن المنطقة بعيدا عن التدخلات الخارجية اضافة الى الحفاظ على الامن الغذائي والمائي خاصة في مصر والعراق.

اما وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي فقد اكد حرص بلاده على انجاز عمليات التكامل بين البلدان الثلاثة مشددا على دعم بلاده لامن واستقرار العراق معتبرا ذلك ضرورة لامن واستقرار المنطقة كلها.

واشار الى ان الاجتماع قد اتفق على وسائل مواجهة التحديات في دول المنطقة وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة وعاصمتها القدس وانهاء الكارثة في سوريا لتستعيد دورها العربي.

ومن المنتظر ان تكون قمة بغداد الثلاثية المنتظرة في حال انعقادها الثالثة بين البلدان الثلاثة بعد قمتي القاهرة في آذار مارس عام 2019 وعمان في آب أغسطس عام 2020 في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والهادفة الى إلى البناء على ما تحقق خلال القمتين السابقتين وتقييم ومتابعة خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ضمن إطار آلية التعاون الثلاثي

وخلال قمة الزعماء الثلاثة في عمان صيف العام الماضي اكد الكاظمي خلال كلمة في جلستها الافتتاحية على أن بلاده ملتزمة برؤية استراتيجية تدعم استقرار المنطقة وخلق فرصة التهدئة. واضاف إن "منطقتنا ليست بحاجة إلى حُرُوب وصراعات جديدة بل بحاجة لأن نقف جميعاً مع بعضنا ونعمل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شُعُوبنا من أمن واستقرار وتنمية وحياة أفضل وأن نعمل لصنع السلام".

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن "المشرق الجديد" الذي تعمل له البلدان الثلاثة ليس تحالفاً سياسياً بل هو "مشروع اقتصادي اجتماعي" بين شعوب الدول المعنية يستهدف تحقيق مصالحها المشتركة".