العمل تعلن عن خطة لزيادة سقف الإعانة لشبكة الحماية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، اليوم الاثنين، التخطيط لتوسعة عدد المشمولين مع زيادة سقف الإعانة لشبكة الحماية الاجتماعية.



وقالت مدير عام الصندوق الحماية الاجتماعية في الوزارة جاكلين صليو، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية "نخطط لتوسعة عدد المشمولين مع زيادة سقف الإعانة، ومسؤولية الدولة توفير المبالغ المخصصة".

واستدرك صليو بالقول "لكننا أمام تحديات لأن المبالغ المالية محدودة ولا يمكن المطالبة بزيادتها الا بعد إقرار الموازنة".