هاربة إلى مخيمات النازحين.. الاتحادية تعتقل إرهابية في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على إمرأة مطلوبة وفق المادة 4/ارهاب في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على إمرأة مطلوبة وفق المادة 4/إرهاب في محافظة كركوك".



وأضافت، أنه "بعد هروبها في وقت سابق الى احد مخيمات النازحين خارج المحافظة ، تم تسليمها إلى جهة الطلب اصولياً".

