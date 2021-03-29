انطلاق عملية أمنية مشتركة في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - شرعت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، بعملية تطهير واسعة للمناطق الواقعة على ضفاف دجلة في محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام الحشد في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي مع الجيش، شرعت اليوم، بعملية تطهير واسعة للمناطق الواقعة على ضفاف دجلة في المحافظة، حيث شملت تطهير الجزرات والزور والشواك الواقعة على ضفاف نهر دجلة بمشاركة مديرية هندسة الحشد في مناطق الزلاية والبودور والعوينات وصولا الى مكيشيفة جنوب مدينة تكريت".



وتهدف العملية، بحسب البيان، الى "تأمين المناطق وحماية المدنيين والقطعات الأمنية كي لا تستغل من قبل الإرهابيين، اذ تواصل قيادة عمليات الحشد في صلاح الدين عملها وفق الخطط المرسومة".

