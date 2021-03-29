واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن 'سليم عياش'

ونشر حساب Rewards for Justice التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عبر "تويتر" تغريدة قالت فيها إنها "تبحث عن سليم عياش وهو ضابط كبير في وحدة الاغتيال التابعة لمنظمة حزب الله اللبنانية".

وذكر أن "المكافأة المالية التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار هي أيضا مقابل تقديم "معلومات تؤدي إلى منع عياش من الانخراط في عمل إرهابي دولي ضد أشخاص أمريكيين أو ممتلكات أمريكية".



وأدين سليم جميل عياش (57 عاما) في أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل "إرهابي" فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين.

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان برأت بوقت سابق المتهمين الثلاثة الباقين أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي وحوكموا غيابيا لعدم تمكن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم.