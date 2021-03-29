انت الان تتابع خبر اميركا فقدت 50 ألف جندي خلال حرب فيتنام... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1921 - سعد زغلول ورفاقه يعودون من المنفى إلى القاهرة.
1945 - الجيش الأمريكي يستولي على مدينة فرانكفورت وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.
1967 - فرنسا تجرب أول غواصة نووية لها.
1973 - الولايات المتحدة تنسحب من فيتنام بعد أن فقدت نحو 50000 من جنودها.
1974 - مسبار ناسا مارينر 10 يعتبر أول مسبار فضائي يحلق فوق كوكب عطارد.
2012 - عقد القمة العربية في بغداد.
2016 - اختطاف طائرة تابعة لمصر للطيران وهبوطها في قبرص.