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اميركا فقدت 50 ألف جندي خلال حرب فيتنام... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - 1921 - سعد زغلول ورفاقه يعودون من المنفى إلى القاهرة.

1945 - الجيش الأمريكي يستولي على مدينة فرانكفورت وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.

1967 - فرنسا تجرب أول غواصة نووية لها.

1973 - الولايات المتحدة تنسحب من فيتنام بعد أن فقدت نحو 50000 من جنودها.

1974 - مسبار ناسا مارينر 10 يعتبر أول مسبار فضائي يحلق فوق كوكب عطارد.

2012 - عقد القمة العربية في بغداد.

2016 - اختطاف طائرة تابعة لمصر للطيران وهبوطها في قبرص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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