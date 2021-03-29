انت الان تتابع خبر مصر: نتطلع إلى عقد القمة الثلاثية في بغداد بأقرب وقت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، تطلع بلاده إلى عقد "القمة الثلاثية" في بغداد بين العراق ومصر والاردن بأقرب وقت.
وقال شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه العراقي والاردني في بغداد، "نتطلع لعقد القمة الثلاثية في بغداد باسرع وقت وندعو إلى تكثيف التعاون المشترك لتطوير المجال الطاقة والصحة والاعمار".
وأضاف "ناقشنا الأوضاع التي تمر به اليمن وليبيا وسوري".
وشهدت بغداد اليوم الاثنين، عقد اجتماع بين وزارء خارجية العراق ومصر والاردن، لبحث القضايا الاقتصادية والإقليميّة والدولية.