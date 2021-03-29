انت الان تتابع خبر مصر: نتطلع إلى عقد القمة الثلاثية في بغداد بأقرب وقت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، تطلع بلاده إلى عقد "القمة الثلاثية" في بغداد بين العراق ومصر والاردن بأقرب وقت.