الكاظمي: الخراب الذي تسببه المخدرات ليس أقل من خراب الإرهاب

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن الخراب الذي تسببه المخدرات ليست أقل من خراب الإرهاب.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم الاثنين، عائلة الشهيد البطل سلمان داود، المنتسب الى جهاز الأمن الوطني، الذي ارتقى بروحه الطاهرة أثناء تنفيذ الواجب في ملاحقة أحد أخطر المجرمين من تجّار المخدّرات".



وأكد الكاظمي أن "الخراب الذي تسببه هذه السموم المخدّرة ليست أقل من خراب الإرهاب وإجرامه، وهذه الشهادة هي دين برقبة العراق، والعراقيين ان يحفظوا عهدها والسبيل الذي قدمت فيه".