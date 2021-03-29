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صحة الكرخ تعلن الموقف اللقاحي

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت دائرة صحة بغداد / الكرخ ، اليوم الاثنين، الموقف الخاص بتلقي المواطنين للقاحات جائحة ، وذلك لليوم الثالث.
وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "موقف اليوم الثالث للتلقيح بلقاح استرازنكا الجرعة الاولى كان كالتالي:

قطاع الكرخ 646

قطاع العدل 572

قطاع الكاظمية 410

قطاع الاعلام 240


قطاع العامل 280

قطاع التاجي 145

قطاع الطارمية 29

قطاع ابو غريب 114

قطاع المحمودية 95

قطاع الدورة 205

مستشفى اليرموك 144

مستشفى الكرخ 66

مستشفى مدينة الامامين الكاظميين عليهما السلام الطبية 80

المجموع الكلي لليوم الثالث3026

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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