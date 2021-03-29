الثقافة تمنح موظفي الهيئة العامة للآثار والتراث حوافز مالية

بغداد - ياسين صفوان - وافق وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الاثنين، على منح موظفي الهيئة العامة للآثار والتراث حوافز مالية.

وذكر بيان للوزارة، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "ذلك جاء بعد اطلاع الوزير على محضر لجنةٍ شُكلت في الهيئة العامة للآثار والتراث طرح فيه تخصيص نسبة 50% من الإيرادات المتحققة توزع سنوياً كحوافز للعاملين استناداً للمادة رقم (1) من القانون رقم (36) لسنة 2002 (قانون التعديل الأول) لقانون الهيأة العامة للآثار والتراث رقم (45) لسنة 2000".

