الاعلان عن تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة اوزبكستان

اعلن مدرب منتخبنا الوطني سريتشكو كاتانيش، قائمة المنتخب التي ستواجه اوزبكستان وديا.

وتضمنت القائمة كل من، جلال حسن لحراسة المرمى ، احمد إبراهيم وعلي فائز وعلاء مهاوي وضرغام إسماعيل وفي خط الدفاع ، وفي خط الوسط يلعب كل من صفاء هادي وأمجد عطوان وهمام طارق وحسين علي، اما في خط الهجوم بشار رسن وإبراهيم بايش.