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انت الان تتابع خبر الاعلان عن تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة اوزبكستان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-29 | 14:03
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اعلن مدرب منتخبنا الوطني سريتشكو كاتانيش، قائمة المنتخب التي ستواجه اوزبكستان وديا.
وتضمنت القائمة كل من، جلال حسن لحراسة المرمى ، احمد إبراهيم وعلي فائز وعلاء مهاوي وضرغام إسماعيل وفي خط الدفاع ، وفي خط الوسط يلعب كل من صفاء هادي وأمجد عطوان وهمام طارق وحسين علي، اما في خط الهجوم بشار رسن وإبراهيم بايش.
هذا وستقوم قناة السومرية بنقل المباراة حصريا في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم.
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