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الاعلان عن تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة اوزبكستان

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-29 | 14:03

الاعلان عن تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة اوزبكستان

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اعلن مدرب منتخبنا الوطني سريتشكو كاتانيش، قائمة المنتخب التي ستواجه اوزبكستان وديا.

وتضمنت القائمة كل من، جلال حسن لحراسة المرمى ، احمد إبراهيم وعلي فائز وعلاء مهاوي وضرغام إسماعيل وفي خط الدفاع ، وفي خط الوسط يلعب كل من صفاء هادي وأمجد عطوان وهمام طارق وحسين علي، اما في خط الهجوم بشار رسن وإبراهيم بايش.

 

 

 


هذا وستقوم قناة السومرية بنقل المباراة حصريا في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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