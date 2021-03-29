وصول اول 'شحنة أوكسجين' سورية إلى مرفأ طرابلس في لبنان

مدير المرفأ، أحمد تامر، قال أن "جميع الأجهزة الإدارية، وأجهزة المرفأ، والعناصر الأمنية والجمركية، تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لتفريغ الباخرة، وخروج الشاحنات من حرم المرفأ، لتصل الى المستشفيات اللبنانية بالسرعة المطلوبة"، موضحا أن "سفينة لبنانية اخرى تدعى MED BRIDGE ستصل الى حوض المرفأ، مساء اليوم، وهي محملة بـ14 شاحنة من الأكسجين، حيث أن حمولة السفينتين بلغت نحو 450 طنا من الأوكسجين".وكان وزير الصحة السوري، حسن الغباش، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن الرئيس بشار الأسد، وجه بتأمين 25 طنا من الأكسجين دفعة أولى إلى لبنان، من أصل 75 طنا ستصل على ثلاثة أيام.في حين كشف وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أن وزارته لم تبرم أي اتفاقية مكتوبة مع سوريا بشأن توريد الأكسجين، بل كانت هناك اتفاقية شفهية، واصفا التحرك السوري "بالعمل الإنساني والأخلاقي".

ولفت حسن خلال الأسبوع الماضي إلى أن الوزارة تلقت يوم الثلاثاء الماضي، عددا كبيرا من الاتصالات تؤكد حصول نقص في الأكسجين، موضحا أن "لبنان يقوم باستيراد الأوكسجين من الخارج وخاصة من الأردن وتركيا، ولكن ليلة الثلاثاء تأخرت الباخرة التي ستأتي من تركيا، لذا لم يكن أمامنا خيار سوى الذهاب إلى سوريا من أجل تأمين الأوكسجين لمدة ثلاثة أيام لحين وصول الباخرة التركية".

