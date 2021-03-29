طيف السامي... حارسة الميزانية العراقية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





بغداد: أكوام من الأوراق والوثائق تدخل مكتبها فيما يخرج منه نواب غاضبون، بينما يتسرب صوتها الذي لا تخطئه الأذن من خلف الباب: إنها طيف السامي، حارسة المالية في العراق.

يرى منتقدوها أنها تقليدية بيروقراطية، فيما يعتبرها المعجبون بأسلوبها أنها حصن منيع أمام فساد الدولة المستشري في العراق. لكنها قبل كلّ شيء امرأة صريحة ذات صوت عال في مجال يهيمن عليه الرجال.

مع ذلك، يتفقّ الجميع على أن السامي البالغة من العمر 57 عاماً خبيرةٌ تماماً في مجالها وتعلم ماذا تفعل. ويقول وزير المالية العراقي علي علاوي لوكالة فرانس برس عنها، "برزت لأنها ملأت فراغاً. لديها قدرات إدارية ومعرفة مالية جيدة جداً".

وتملك السامي صلاحية الموافقة على صرف الميزانيات، ما يعني أن موافقتها ضرورية على أي تمويلات لمشاريع يطلبها النواب والمسؤولون الحكوميون، من بنيها الترقيات على سبيل المثال.

وغالباً ما تضبط السامي تجاوزات، كما في عام 2018، حين ألغت مكافآت رواتب تقول إنها كانت ستكلّف الدولة مليارات الدنانير.

في العام نفسه، اكتشف البرلمان العراقي أن نحو 450 مليار دولار تبددت من الميزانية في جيوب سياسيين أو رجال أعمال وحتى موظفين حكوميين منذ العام 2003.

وروى مسؤول عراقي رفيع عمل مع السامي لفرانس برس أنه "كان لها دور أساسي في وقف الفساد في الميزانية. لولاها لكان تبدّد البلد".

كذلك، تثير قدرتها على القيام بأكثر من مهمة واحدة في وقت واحد إعجاب موظفين يعملون معها. وقال أحدهم لفرانس برس "تقرأ بعينها اليسرى ورقةً ما فيما تركز بعينها اليمنى على شيء آخر. بنظرة واحدة فقط، يمكن لها أن تحدّد لك ما إن كانت وثيقة ما قانونية أو لا".