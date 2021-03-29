محافظ كربلاء يعلن نجاح الخطة الخاصة بزيارة النصف من شعبان

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت محافظ كربلاء المقدسة، نصيف الخطابي، اليوم الاثنين، نجاح الخطة الأمنية والخدمية والصحية وخطة النقل الخاصة بزيارة النصف من شعبان.

وقال الخطابي في مؤتمر صحفي مشترك حضرته الخليج 365، ان "الخطة الأمنية كانت مرنة ولم يتم اللجوء خلالها الى قطع الطرق الخارجية"، مشيرا الى ان "إعداد الزائرين بلغ ما يقارب ٣ ونص إلى ٤ ملايين زائر".



من جهته اكد قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد الزويني، ان "الخطة الامنية كانت من 17 قاطعا و٦٥ منطقة وسبق تنفيذها عمليات استباقية على حدود كربلاء وجرف النصر والصحراء بين الانبار وكربلاء"، مشيرا الى "وجود تنسيق عال بين جميع صنوف القوات الامنية".