الامانة العامة توضح تفاصيل انهيار المبنى وتكشف عن عدد الاصابات

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريحات صحفية تابعتها "الخليج 365"، إن أعمال صيانة وتأهيل كانت تجري في بناية مخصصة الى مصرف الرافدين فرع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث تعرض جزء من السقف إلى الانهيار، ما أدَّى إلى إصابة ثلاثة من العمال بجروح.وأضاف أن فرق الدفاع المدني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والدفاع المدني في المنطقة الخضراء وقيادة الفرقة الخاصة أسهموا برفع الإصابات ونقلهم الى المستشفى.

مشيراً إلى أن البناية غير تابعة لأمانة مجلس الوزراء ولا صحة لما نشر بأنها تابعة للدائرة الهندسية في الأمانة.

