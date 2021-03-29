الموت يُفجع لطيفة التونسية... 'راحت البسمة والحضن الدافي'

وأضافت: "راحت البسمه والفرحه والحضن الدافى كلمتينى امبارح يالولا وماكنتش عارفه انك بتودعينى ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا انا ودوريس وموريس على فراقك لكن انا بالنسبه ليا والله العظيم انتى ما متيش وموش حتموتى طول ما انا عايشه."

بغداد - ياسين صفوان - فُجعت الفنانة التونسيّة لطيفة بوفاة والدة مديرة أعمالها، وأعلنت عن ذلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي في انستغرام.

محمد يوسف

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