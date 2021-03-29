الانبار.. الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابيين ومتهم بجرائم الخطف

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القاء القبض على اثنين من الارهابيين ومتهم بجرائم الخطف في عمليتين منفصلتين بمحافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة والفوج الاول لواء المشاة ٣٩ و استخبارات مكافحة الرمادي تمكنت من القاء القبض على اثنين من الارهابيين في منطقة البو فراج بالرمادي الانبار ، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار ، مشيرة الى ان "الارهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".



واضافت المديرية في بيان آخر، ان "مفارز الاستخبارات في الفرقة العاشرة والفوج الاول لواء المشاة ٣٨ تمكنت من القاء القبض على احد المجرمين المتهمين بالقيام بجرائم خطف في منطقة الزنكورة بمدينة الرمادي في الانبار"، لافتة الى ان "المقبوض عليه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤٢١ من قانون العقوبات العراقي".