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غوتيريش ينتقد التوزيع غير العادل للقاحات كورونا في العالم

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بغداد - ياسين صفوان - وقال غوتيريش في مقابلة بثتها شبكة سي بي سي (CBC) التلفزيونية الكندية امس الأحد أشعر بقلق بالغ من هذا التوزيع غير العادل للقاحات في العالم.

وأضاف نناشد الدول المتقدمة أن تتقاسم (مع الدول الفقيرة) جزءا من اللقاحات التي اشترتها” مؤكدا أن هذه الدول “في حالات عديدة اشترت أكثر مما تحتاج إليه.


وأعرب الأمين العام عن أسفه للصعوبات” التي تعترض عمل “كوفاكس” (COVAX) الآلية التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية لإتاحة اللقاحات للدول المنخفضة الدخل، عازيا أسباب هذه الصعوبات إلى “تخزين كميات كبيرة من اللقاحاتوفرض “قيود على الصادرات” وعدم حصول “كوفاكس” على ما يكفي من المال.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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