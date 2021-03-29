انت الان تتابع خبر بالفيديو المكانس الكهربائية قادمة بتقنية جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1- في ايرلندا تقوم شركة سامسونج بتوصيل منتجاتها عبر الطائرات المسيرة

2- تقرير جديد : ثلاثة مليار بريد الكتروني احتيالي يتم ارساله كل يوم

3- تويتر تختبر ميزة لردود الفعل على التغريدة باستخدام الرموز التعبيرية.

4- فيسبوك تعمل على إطلاق غرف صوتية فقط للتواصل الاجتماعي.

5- الروبوت صوفيا تبيع اول اعمالها الفنية في مزاد مقابل نحو 700 ألف دولار بعملة رمزية.

6- فيسبوك سيطلق خدمة خاصة بالأشخاص الذين يغادرون السجون ويستعدون للاندماج مرة أخرى في مجتمعهم.

7- شركة دايسون تطوّر تقنية المكانس الكهربائية تستخدم الليزر للبحث عن الأوساخ.