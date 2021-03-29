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منتخب العراق يفوز بكأس بطولة الخليج... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - 1939 - استسلام العاصمة الأسبانية مدريد لجيش المتمردين بقيادة الجنرال فرانثيسكو فرانكو.

1953 - ليبيا تنضم لجامعة الدول العربية.

1984 - منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج لكرة القدم المقامة في عُمان.

1998 - البرلمان السوداني يقر الدستور.

2014 - تعيين رئيس وزراء النرويج السابق ينس ستولتنبرغ أمينًا عامًّا لحلف الناتو

2015 - بدء أعمال القمة العربية في شرم الشيخ بمصر وسط أزمات سياسية وعسكرية تشهدها المنطقة العربية.

2017 - أمازون الأمريكية تستحوذ على شركة سوق كوم الإماراتية إحدى أكبر منصات البيع عبر الإنترنت في الوطن العربي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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