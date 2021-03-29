انت الان تتابع خبر منتخب العراق يفوز بكأس بطولة الخليج... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - 1939 - استسلام العاصمة الأسبانية مدريد لجيش المتمردين بقيادة الجنرال فرانثيسكو فرانكو. بغداد - ياسين صفوان - 1939 - استسلام العاصمة الأسبانية مدريد لجيش المتمردين بقيادة الجنرال فرانثيسكو فرانكو. 1953 - ليبيا تنضم لجامعة الدول العربية. 1984 - منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج لكرة القدم المقامة في عُمان. 1998 - البرلمان السوداني يقر الدستور. 2014 - تعيين رئيس وزراء النرويج السابق ينس ستولتنبرغ أمينًا عامًّا لحلف الناتو 2015 - بدء أعمال القمة العربية في شرم الشيخ بمصر وسط أزمات سياسية وعسكرية تشهدها المنطقة العربية. 2017 - أمازون الأمريكية تستحوذ على شركة سوق كوم الإماراتية إحدى أكبر منصات البيع عبر الإنترنت في الوطن العربي.