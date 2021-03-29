انت الان تتابع خبر سوريا تسهل اجراءات دخول رجال الاعمال العراقيين الى اراضيها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقررت الادارة بحسب وثيقة رسمية حصلت عليها "الخليج 365" السماح لرجال الاعمال العراقيين بدخول البلاد وفق ثلاثة شروط تضمنت:الحاصلين على سمات دخول صادرة من السفارة السورية من بغداد او احدى البعثات في الخارج.الدخول عن طريق المراكز الحدودية بشكل مباشر بعد ابراز ما يثبت ذلك.

والحاصلين على سمات دخول مسبقة صادرة عن ادارة الهجرة والجوازات بناء على طلب التجار السوريين بعد ابرزا الثبوتيات المطلوبة.

واضافت الادارة ان يتم استيفاء رسم سمة الدخول المقرر وفق القرار 134 لعام 2014 الصادر عن وزير الخارجية والمغتربين.