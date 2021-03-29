انت الان تتابع خبر بيان ناري لسائرون ضد شركائها في البرلمان بعد فشل تمرير الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الكتلة في بيان تلقته "الخليج 365" انه بعد ان كثر الضجيج من بعض الكتل والنواب في هذه الفترة والذين ينتمون الى جهات معروفة لدى الجميع حيث اتخذوا سياسة المزايدات الاعلامية بغية ايهام الرأي العام بالحرص على الشعب العراقي في وسائل الاعلام بمختلف انواعها ولكنهم في الحقيقة يجيدون ثقافة النفاق السياسي والاجتماعي وانهم مجرد ابواق مأجورة وادوات رخيصة تطبق اجندات لدول خارجية لذلك التزمنا الصمت خشية التأثير على المصالح العُليا لوطننا الحبيب.



هذا ويشهد قانون الموازنة الاتحادية خلافات وصلت الى حد التقاذف بين الكتل السياسية خصوصا بما يتعلق بقرار رفع سعر صرف الدولار حيث تصر التيارات الداعمة لحكومة الكاظمي ابقاء السعر الجديد وعدم تخفيضه فضلا عن حماية محافظ البنك المركزي من الاستجواب وافشال محاولة استضافته في البرلمان من قبل الكتل المستفيدة من قرار رفع قيمة الدولار.